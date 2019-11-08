Malatya Valisi Aydın Baruş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı'nın kahraman önderi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü milletçe şükranla yad ettiklerini belirtti.

Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Bugünün ve geleceğin güçlü Türkiye'sinin tesisi yolunda azim, cesaret ve kararlılıkla ilerlemekteyiz. Türk milleti olarak Atatürk ve silah arkadaşlarının inanç, cesaret ve vatan aşkını daima örnek almakta, dün devletimizin bekası ve milletimizin istiklali için ortaya koyduğu 'imkanı olan değil imanı olan kazanır' ifadesinde vücut bulan milli mücadele ruhunu yüreklerimizde muhafaza etmekteyiz.

Şanlı Gazi'nin, kahraman Silah Arkadaşlarının ve topyekun milletimizin mücadele ruhundan, şerefli tarihimizdeki sayısız örneklerden aldığımız feyzle içeride ve dışarıda ülkemiz üzerinde uygulanmaya çalışılan hain planları her ne pahasına olursa olsun bozup tarihin tozlu raflarına kaldıracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bedenini ve kanını vatan toprağına katık eden şan ve şeref abidesi şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bekası uğrunda bizlere düşen en büyük görev, istiklal ve istikbalimize, milli ve manevi değerlerimize sadakatle sahip çıkmak, yüreklerinde Allah, vatan, millet, devlet ve bayrak aşkı taşıyan şuurlu nesiller yetiştirmektir. İnanıyorum ki necip Türk milleti bu ulvi vazifenin ifasından asla yılmayacak, yorulmayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır."