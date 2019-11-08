10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Bartın Valisi Sinan Güner, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, milletiyle el ele vererek Anadolu topraklarında yaktığı bağımsızlık meşalesi ile istiklal mücadelesini Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, üstün askeri yönetimi, kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadeleci ve kurucu vasıflarının gençlere ve çocuklara iyi anlatılması gerektiğini ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. 'Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır' sözlerinin ışığında Türkiye Cumhuriyeti, bugün bulunduğu coğrafyada huzur ve barışın sağlanmasında lider olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmet ve minnetle anıyoruz."