10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Halil Balık, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tunç, mesajında, büyük bir özveri ve mücadelenin sonucunda ülkeyi düşmanlardan temizleyerek, cumhuriyetin kurulmasını sağlayan, millete muasır medeniyetin üstüne çıkmayı hedef olarak gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 81'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle bir kez daha andıklarını belirtti.

Kendisinin de ifade ettiği gibi Atatürk'ü, anmanın, O'nu süslü sözlerle methetmek değil, koyduğu hedefe varmanın çok çalışmakla olacağını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Atatürk'ü anmak kadar anlamak da çok önemlidir. O'nu anlamak, fikirlerini ve düşüncelerini kavramak sözle değil, icraatla olacaktır. "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" diyerek millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten Büyük Önderimizin bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmak bizlerin en önemli görevidir. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti, yeni yönetim yapısı ve anlayışıyla onun kurduğu temeller üzerinde, gösterdiği hedeflere doğru, büyük bir inanç ve azimle yürüme kararlılığını muhafaza etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."



Bartın TSO Başkanı Balık da Türk milletinin, gönlündeki Atatürk sevgisiyle, demokratik cumhuriyete olan bağlılığıyla ve çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma azim ve kararlılığıyla, büyük önderin açtığı yolda ilerlediğini ifade etti.

Balık, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün ve kahraman atalarımızın bizlere bırakmış olduğu değerli mirası geleceğe taşımak, uğruna büyük bedeller ödenen vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek birey olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türk milletini ve vatanını yok olma tehlikesinden kurtaran, bizlere özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onurunu kazandıran aziz Atatürk, daima gönlümüzde yaşayacak, Ona ve ilkelerine olan inanç, güven ve bağlılığımız, sarsılmadan sonsuza kadar sürecektir."