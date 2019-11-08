10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Gaziantep'te iş dünyasının temsilcileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı mesajında, İstiklal Mücadelesinin baş komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, örnek bir devlet adamı ve büyük bir komutan olduğunu belirtti.

Atatürk'ün dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yer aldığını, fikirleri ve dünya barışını ön planda tutan yapısıyla insanlığın da sonsuz saygısına mazhar olduğunu ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Milleti için sayısız hizmetler veren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim' diyerek gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve geleceğe taşımak milletçe en temel görevimizdir. Ulu Önder'in 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir' sözlerinden hareketle ilke ve inkılapları doğrultusunda geleceğimize yön vermeye, iş dünyası olarak ülkemizin aydınlık yarınları için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Tüm bu duygularla 81 yıl önce aramızdan ayrılan istiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Tuncay Yıldırım da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için vazgeçilemez bir değer olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı, özlem ve rahmetle andıklarını belirten Yıldırım, "Bizler Atatürk'ün çizdiği yolda, gösterdiği hedeflere durmaksızın ilerleyeceğiz." dedi.

Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere verdi:

"Ulusumuzun büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk umutların tükendiği, Türk milletinin esaret altına alındığı, çıkmaz ve karanlık bir yola girildiği anda bir güneş gibi parlayarak 'Bağımsızlık Destanı'mıza önderlik etmiştir. Askeri dehasının yanında 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdiği inkılaplar, sosyal ve ekonomik reformlarla seviye atlatmış ve parlak bir geleceği bizlere emanet etmiştir. Bizler de Ata'mızın emanetini daha yükseklere çıkarmaya, daha ileriye taşımaya mecburuz. Bu bilinç ve bu anlayışla ülkemize, milletimize hizmet ediyor, daha güçlü bir Türkiye için durmaksızın çalışıyoruz, çalışmak da zorundayız. Bu anlayışın en güzel örneği de Gazianteplilerdir. Tüm zorlu şartlara rağmen nereden geldiğini ve geçmişini çok iyi bilen Gaziantepli hemşehrilerimiz bir daha o günler yaşanmasın diye ihracat rekorları kırmakta, imkansız denilen işlerin üstesinden gelebilmektedir. Gaziantepliler Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine layıkıyla sahip çıkmaktadır."