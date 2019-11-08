Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

7 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası, System.String[]

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nayir, mesajında, cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hayata veda edişinin 81. yılında bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Aziz millete hayatını adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, necip Türk milletinin onurlu yürüyüşünde en büyük rehber olduğunu belirten Nayir, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Savaşı ile yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkan milletimiz, bağımsızlığını ilelebet yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Millet olarak Atatürk'ün en büyük eserim dediği 'Cumhuriyeti anlamak ve cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerini her şartta korumak, onun açtığı yolda ilerleyip, gösterdiği hedefe ulaşmak için göstereceğimiz her türlü çaba, ona olan saygımızın en güzel ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sevgi, saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun."

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Hamdi Nayir, 10 Kasım, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'daki Milli Eğitim müdürlüklerinden Atatürk koşusuna engel
Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:39:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]