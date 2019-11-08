Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

7 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, Cumhuriyeti armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 81. yılında saygı ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Atatürk'ün üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla dünya tarihinde saygın bir yeri olduğunu aktaran Çakır, "Atatürk'ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı onun en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız için kanlarını bu toprağa feda etmiş şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Atatürk'ün büyük bir devlet adamı ve kahraman bir asker olduğunu bildirdi.

Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak yeni bir çığır açtığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün gösterdiği tam demokrasi, çağdaş ve milli iradenin hakim olduğu bir ülke olma yolunda önemli aşamalar kaydetmiştir. Demokrasi çıtasını her geçen gün yükselten bir ülke konumuna gelmiştir. Bizler de Atatürk'ün miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyetini, hedefi olan muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına daha fazla çalışıp daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarıyla vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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