Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tabakoğlu, mesajında, cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ettiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve komutanlığıyla vatanın bağımsızlığa kavuştuğunu aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bir millet düşünün ki yenilgiyle çıktığı savaşlarla, masa başı oyunlarıyla topraklarını kaybetmiş, inancını yitirmiş, o şanlı tarihinden ve geçmişinden uzaklaşmıştı… O milletin devleti, I. Dünya Savaşı öncesinde 'hasta adam' olarak nitelenmiş, daha savaşa girmeden toprakları paylaşılmıştı. İşte yok edilmek istenen bu aziz millet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının inancı, azmi ve kararlılığı ile şanlı Kurtuluş Savaşı sayesinde küllerinden yeniden doğmuş ve tarihi tekrar yazmıştır.

Trakya Üniversitesi olarak Atatürk'ün bu vasıflarını ve onun 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve köklerimizden aldığımızdan güçle daha da ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumluluklarını yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinden ileriye taşıyacak gençlerimizi bu değerler ışığında yetiştiriyoruz."

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletiyle birlikte kurtuluş mücadelesinde büyük bir zafer kazanarak Türk ulusunun kötüye giden yazgısını değiştirdiğini belirtti.

10 Kasım 1938'in, Türk milletinin aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda ilerleme görevini Atatürk'ten devraldığı gün olduğunu ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözüyle cumhuriyetimize sahip çıkmamızı bize öğütlemiştir. Gün yas tutma günü değil, birlik olma günüdür, Atatürk'ü anlama günüdür, fikirlerini yaşatma günüdür. Cumhuriyete sahip çıkma günüdür. Onun ilkelerinin ve devrimlerinin ışığında ülkemizde ve bölgemizde demokrasiyi, adaleti, barışı ve huzuru hakim kılana dek aydınlanma mücadelesini büyütme günüdür.

Büyük Önder'in aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, cumhuriyetimizin değerlerini, korumak, kollamak, gözetmek ve yeni nesillere aktararak yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında rahmetle anıyoruz."

Atatürk odasına yoğun ilgi

Edirne Belediyesinde bulunan Atatürk odası yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birçok anaokulu ve ilkokulu öğrencisi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla öğretmenleriyle odayı ziyaret ederek çiçek bırakıyor.

Öğrencilere belediye personeli tarafından oda hakkında bilgi veriliyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 21-25 Aralık 1930 tarihleri arasında kaldığı oda, günümüzde müze olarak kullanılıyor.