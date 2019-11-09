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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

7 saat önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası, System.String[]

Muğla Valisi Esengül Civelek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Civelek, mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Kurtuluş Savaşını zafere ulaştıran eşsiz komutan ve dünya tarihine damga vurmuş büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılında milletçe saygı, özlem ve rahmetle andıklarını belirtti.

10 Kasım'ın matem günü olmaktan ziyade Büyük Önder'in fikirlerini, eserlerini ve fedakarlıklarını anlama günü olduğunu ifade eden Civelek, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Atatürk, ileri görüşlülüğü, askeri dehası ve milletimizden aldığı güçle Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarak, aydınlık geleceğimizi inşa etmiştir. Bizler de Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği ve Türk gençliğine emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak sonsuza dek muhafaza etmek, sürekli daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz.

Aramızdan ayrılışının 81. yılında Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu kutsal topraklar üzerinde bizlere bağımsız yaşama onuru kazandıran ve eşsiz fedakarlıkları ile milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Esengül Civelek, 10 Kasım, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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