Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

7 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tarihte eşi görülmeyen bir kararlılık ve azimle, ülkemizin istiklal ve bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde büyük bir şükran ve minnetle yaşamaktadır.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tarihte eşi görülmeyen bir kararlılık ve azimle, ülkemizin istiklal ve bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde büyük bir şükran ve minnetle yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'ün ülkesinin girişimcisine olan güvenini asla boşa çıkarmayacaklarını, daha fazla istihdam ve yatırım için çalışacaklarını vurguladı.

Ulu Önder'in eserlerine sonuna kadar sahip çıkacaklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Onun bize çizdiği aydınlık yol, her daim rehberimiz olacak. Tarihte eşi görülmeyen bir kararlılık ve azimle, ülkemizin istiklal ve bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde büyük bir şükran ve minnetle yaşamaktadır. Ülkemiz için çizdiği uygarlık yolu, Cumhuriyet gibi büyük ve anlamlı emaneti her zaman yaşayacaktır. Biz ve bizden sonraki nesiller, Büyük Önder'in ülkemiz için koyduğu hedeflerden hiçbir zaman kopmayacak ve O'nun aziz hatırasına layık olacaktır. İş dünyamız adına, bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun."

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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