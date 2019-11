10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, tarihe mal olmuş, tarihin seyrinde asırlarca unutulmayacak derinlikte izler bırakan şahsiyetlerin vefatlarının ardından sadece yas tutmakla değil, düşünceleriyle, geride bıraktıkları eserlerle, büyük fedakarlıkları ve gayretli çalışmalarıyla daha çok yad edildiğini belirtti.

Büyük emeklerle kurduğu, "en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin asil fertleri ve yılmaz savunucuları olarak vefatının 81'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü övgüyle ve özlemle andıklarını vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle aziz bildiği milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkındırılmasını, her bakımdan çok güçlü hale getirilmesini ve böylelikle geleceğe daha emin adımlarla taşınmasını vasiyet etmiştir. Bizlere düşen de bu kıymetli vasiyete ve büyük mirasa sadık kalarak, Cumhuriyetimizi yine Atatürk'ün deyişiyle muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma gayretimizi, azim ve kararlılığımızı her daim diri tutarak, bizden sonraki kuşakların da bu şuurla yetişmesini sağlamaktır. Bu duygularla milletimizin her bir ferdinin canından üstün tuttuğu vatanımızı işgallerden kurtaran, sonrasında cumhuriyetimizi kuran ve bugünlere gelmesinde fiili ve fikri mücadelesiyle dünyanın imrendiği bir irade ve liderlik örneği ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha şükranla ve rahmetle yad ediyorum, ruhu şad olsun."