Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

6 saat önce

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası, System.String[]

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tin, mesajında İstiklal mücadelesine liderlik eden Atatürk'ün ortaya koyduğu lider duruşu ve fedakarlığın, Türk milletinin eşsiz vatan sevgisi ve cesareti ile birleşince büyük destansı zaferlere ulaşıldığını belirtti.

Atatürk'ün başarılı bir komutan olarak orduyu yönetmesi ve ülkeyi üstün başarı hikayeleriyle geleceğe taşımasının, Türkiye'nin dünya tarihinde saygın bir yer edinmesini sağladığını vurgulayan Tin, şunları kaydetti:

"Milletine güvenen cesur bir lider olan Gazi Atatürk verdiği eşsiz mücadelelerle tarihin akışını değiştirerek destansı başarılara imza attı. Gazi Atatürk istiklal mücadelemizi de Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırarak milletimizin kahramanlığını aldığı bu kararla tarih sayfalarına silinemez bir not düşmüştür. Gazi Atatürk'ün bize bıraktığı eşsiz mirası, mücadele aşkını, azmini ve cesaretini gelecek nesillerimize anlatmak bizim asli vazifelerimizdendir. Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesine taşımak için hep birlikte yol almaya devam edeceğiz. Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe yılmadan ve yorulmadan ilerleme konusunda kararlıyız."

Mustafa Kemal Atatürk, Milletvekili, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadının beraat kararı istinafa taşıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:31:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]