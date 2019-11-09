AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tin, mesajında İstiklal mücadelesine liderlik eden Atatürk'ün ortaya koyduğu lider duruşu ve fedakarlığın, Türk milletinin eşsiz vatan sevgisi ve cesareti ile birleşince büyük destansı zaferlere ulaşıldığını belirtti.

Atatürk'ün başarılı bir komutan olarak orduyu yönetmesi ve ülkeyi üstün başarı hikayeleriyle geleceğe taşımasının, Türkiye'nin dünya tarihinde saygın bir yer edinmesini sağladığını vurgulayan Tin, şunları kaydetti:

"Milletine güvenen cesur bir lider olan Gazi Atatürk verdiği eşsiz mücadelelerle tarihin akışını değiştirerek destansı başarılara imza attı. Gazi Atatürk istiklal mücadelemizi de Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırarak milletimizin kahramanlığını aldığı bu kararla tarih sayfalarına silinemez bir not düşmüştür. Gazi Atatürk'ün bize bıraktığı eşsiz mirası, mücadele aşkını, azmini ve cesaretini gelecek nesillerimize anlatmak bizim asli vazifelerimizdendir. Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesine taşımak için hep birlikte yol almaya devam edeceğiz. Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe yılmadan ve yorulmadan ilerleme konusunda kararlıyız."