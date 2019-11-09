Samsun Valisi Osman Kaymak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aralarından ayrılışının 81. yılında sevgi ve özlemle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da, 100 yıl önce Samsun'da başlattığı ve büyük zaferle sonuçlandırdığı istiklal savaşıyla tarih sahnesinden silinmek istenen Türk milletinin ebediyen bağımsız yaşama hakkına sahip olduğunu ve bu duygunun ilelebet payidar kalacağını bütün dünyaya gösterdiğini vurgulayan Kaymak, şöyle devam etti:

"10 Kasım, Türk milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cennet vatanın ve Cumhuriyetin ilelebet var olması için göstereceğimiz çaba ve onun bıraktığı değerlere sahip çıkarak, o değerleri gelecek nesillere aktarmak, ona olan saygımızın en güzel ifadesi olacaktır.

Milletimizin istiklali ve istikbali uğruna yaptıkları için ona minnettarız.



Dünya var oldukça Türk milleti onu kalbinin derinliklerinde sevmeye ve hayatın her alanında yaşatmaya devam edecektir."

Kaymak, yurdun kurtarıcısı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatanı için canlarını veren tüm şehitleri minnet, rahmet ve şükranla andı.