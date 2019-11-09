Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

6 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aralarından ayrılışının 81. yılında sevgi ve özlemle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da, 100 yıl önce Samsun'da başlattığı ve büyük zaferle sonuçlandırdığı istiklal savaşıyla tarih sahnesinden silinmek istenen Türk milletinin ebediyen bağımsız yaşama hakkına sahip olduğunu ve bu duygunun ilelebet payidar kalacağını bütün dünyaya gösterdiğini vurgulayan Kaymak, şöyle devam etti:

"10 Kasım, Türk milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cennet vatanın ve Cumhuriyetin ilelebet var olması için göstereceğimiz çaba ve onun bıraktığı değerlere sahip çıkarak, o değerleri gelecek nesillere aktarmak, ona olan saygımızın en güzel ifadesi olacaktır.

Milletimizin istiklali ve istikbali uğruna yaptıkları için ona minnettarız.


Dünya var oldukça Türk milleti onu kalbinin derinliklerinde sevmeye ve hayatın her alanında yaşatmaya devam edecektir."

Kaymak, yurdun kurtarıcısı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatanı için canlarını veren tüm şehitleri minnet, rahmet ve şükranla andı.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:29:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]