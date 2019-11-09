Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

6 saat önce

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolasıyla mesaj yayımladı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolasıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet, şükran ve özlemle andığını ifade eden Çopuroğlu, mesajından şunları kaydetti:

"Bu toprakları toprak yapan uğrunda ölen kahramanlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları sayesinde bu topraklar kazanılmış ve vatan edinilmiştir. Bu topraklara sahip çıkmak hepimizin asli görevi olmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü de diğer sözleri gibi bize miras kalan en önemli ifadelerdir. Bizler de var gücümüzle şehitlerimizin kanları ile sulanmış bu toprakları koruma ve kollamaya aynı zamanda da bizlere verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya adeta mecburuz. Vefatının 81. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu vatanın vatan olmasına katkı sağlayan tüm gazilerimizi de minnet ve şükranla yad ediyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, AK Parti, 10 Kasım, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı
Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 21:58:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]