AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolasıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet, şükran ve özlemle andığını ifade eden Çopuroğlu, mesajından şunları kaydetti:

"Bu toprakları toprak yapan uğrunda ölen kahramanlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları sayesinde bu topraklar kazanılmış ve vatan edinilmiştir. Bu topraklara sahip çıkmak hepimizin asli görevi olmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü de diğer sözleri gibi bize miras kalan en önemli ifadelerdir. Bizler de var gücümüzle şehitlerimizin kanları ile sulanmış bu toprakları koruma ve kollamaya aynı zamanda da bizlere verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya adeta mecburuz. Vefatının 81. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu vatanın vatan olmasına katkı sağlayan tüm gazilerimizi de minnet ve şükranla yad ediyorum."