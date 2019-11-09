Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Seymenoğlu, mesajında, Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu, milli mücadelenin önderi, tüm dünyanın takdirini kazanmış büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde minnet, saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.



Atatürk'ün ileri görüşü, üstün askeri dehası, kararlı duruşu, başarılı bir komutan ve lider olarak bütün insanlığının sevgisini ve saygısını kazandığına işaret eden, Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti milli iradeyi esas alan, demokratik ve insan

haklarına saygılı, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke olarak güçlü, refah ve varlık içinde bir ülke haline gelme mücadelesine azim ve kararlılıkla devam

etmektedir. 10 Kasım, Atatürk'ün fikirlerinin özeti olan cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın, vatan ve bayrağımızın gölgesinde düşünme, bilinçlenme, birlik ve beraberliğimizin daim olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterme günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum.