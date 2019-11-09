Son Dakika Haberleri: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

7 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Gürel, mesajında şunları kaydetti:

"Dehası, fikirleri, ileri görüşlülüğü, engin öngörüsü, üstün liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla dünya tarihine mührünü vurmuş Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' nidalarıyla ilelebet birlik, beraberlik, azim, sevgi ve saygı timsali olmaya devam edecektir.

Onu anlamak, onun emanetine sahip çıkmak demenin birlik ve beraberlik içinde çalışmak, üretmek, gözetmek ve paylaşmakla mümkündür."

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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