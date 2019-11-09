10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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Bolu'nun Mengen ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolasıyla fotoğraf sergisi açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:14 Kaynak: AA
Bolu'nun Mengen ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolasıyla fotoğraf sergisi açıldı.
Belediye İşhanı'nda açılan sergide, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mengen Şubesinin derlediği Atatürk fotoğrafları ve Sinan Gökdemir'in hazırladığı ahşap yakma Atatürk resimleri yer aldı.
Serginin açılışı, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ve Sinan Gökdemir'in açılış kurdelesini kesmesi ile yapıldı.
İki gün açık kalacak sergiye ilçe sakinleri ilgi gösterdi.
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