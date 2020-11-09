10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

09.11.2020 09:51
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıldığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kısa hayatına büyük işler sığdırdığını bildiren Bilgin, Büyük Önder Atatürk'ün milletten aldığı destekle yeni ve modern bir devlet kurarak aydınlık yarınların temellerini attığını ifade etti.

Atatürk'ün ilke ve idealleri ile ışık olduğunu aktaran Vali Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Bizlere, özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onuru kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, her zaman sevgi ve özlemle hatırlayacağız. Bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız bu günde onun ilkeleriyle onun gösterdiği hedefe doğru, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bölünmez bütünlüğünü sonsuza kadar koruma ve yüceltme azim ve kararlılığı ile aldığımız kutsal emaneti, gelecek nesillere taşıyacağız.

Bizlerde bugün, tarihin her evresinde kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında, ihanetlere, isyanlara ve her türlü kirli oyuna rağmen birlik olmayı başarmış bir milletin mirasçıları olara, Cumhuriyetin kazanım ve değerlerine sahip çıkmak ve onun ebediyete kadar payidar kalabilmesi için çalışmak zorundayız. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olaylara karşı aynı dirayeti göstermek, Atatürk'ün ve aziz ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyeti, demokrasiyi, milli iradeyi, millet egemenliğini canla başla korumalıyız."

Mustafa Kemal Atatürk, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, 10 Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika


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