10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karaloğlu mesajında, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygıyla yad ettiğini bildirdi.

Hür ve eşit vatandaşı olmaktan gurur duydukları Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk'ün çizdiği yol ve gösterdiği hedefte emin adımlarla ilerlemekte olduğunu belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bizlere vasiyeti olan, muasır medeniyetleri yakalamak ve geçmek hedefi, milli ödevimiz olarak takip edilmekte, milletimiz bu hedefleri tahakkuk ettirmek için birlikte çalışmaktadır. Atatürk, Cumhuriyetimizle yaşamaya devam etmektedir. Diyarbakır Atatürk'ü fahri hemşeri olarak seçti. Diyarbakır ve Diyarbakırlılar olarak aynı hislerle, aziz hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. 10 Kasım bir matem günü değildir. Başta Cumhuriyet olmak üzere Atatürk'ün eserlerini yaşatma ve yüceltme görevimizi hatırlama vesilesidir.

Şükran ve minnetle. Ruhu şad olsun."