10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

09.11.2020 10:45
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran büyük bir liderin, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi ve hamisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde onu bir kez daha saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla elde ettiği zaferlerle milletinin refah ve mutluluğu için çalıştığını ifade eden Doğan, mesajında şunları kaydetti:

"Atatürk, hayatını ülkesine ve ideallerine adamış, insanlık tarihine damga vurmuş müstesna bir şahsiyettir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğe de ışık tutan 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir' sözünden hareketle, onun mirasını geleceğe taşıyabilmek için, uğrunda binlerce şehit verdiğimiz vatanımıza ve bağımsızlığa her şart altında sahip çıkıp, Cumhuriyetimizin değerlerini korumak ve yeni nesillere en iyi şekilde aktararak yaşatmaktır. Bu vesileyle, tüm dünyaya ders olacak şekilde tek ses, tek nefes, tek yürek halinde tarihi yükselişini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve İstiklal Savaşımızın Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, saygı ve rahmetle anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Rahmi Doğan, 10 Kasım, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika


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