10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Savaş, mesajında ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir ve eserleriyle ölümsüz olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri, siyasi ve şahsi yaşamında tüm dünyaya örnek olduğunu ifade eden Savaş, şunları kaydetti:

"Binbir emek ve zorlukla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, onun devrim ve atılımlarıyla büyümüş, ilerlemiştir. Bugün sahip olduğumuz her değer ve kazanımı, onun ve kahraman silah arkadaşlarının başarısı sayesinde elde ettiğimizi unutmamamız gerekmektedir. Millet olarak geleceğe emin adımlarla yürürken 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlık yolu kullanmalı ve izinden ayrılmamalıyız. Başkomutanımızı fikir ve eserlerine sahip çıkıp koruyarak yaşatmalı, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine onun fikir ve ilkeleri ile taşımalıyız. Atamızın en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne dört elle sarılmalıyız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla, vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan kahramanlarımızı minnetle anıyorum."