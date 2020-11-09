"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" - Son Dakika

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası"

09.11.2020 11:35

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eke, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eke, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. sene-i devriyesinde rahmetle yad ettiğini belirtti.

Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı istiklal harbimizi 1923'te Ankara'da Cumhuriyeti kurarak zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamıdır. Gazi Paşa, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden biridir. Onun hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyete ve ülkemizin bin yıllık medeniyet birikimine, Kurtuluş Savaşı ruhuyla sahip çıkmayı gerektirir. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eke de mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirterek, şunları aktardı:

"1919 yılında Samsun'dan yaktığı kurtuluş meşalesi Sivas'ta yapılan kongreyle ete kemiğe bürünmüş ve yol haritası çizilmiştir. Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, devlet adamlığı ve askeri yetenekleriyle çağının en önemli liderlerinden biri olmuştur. Milletimizin iman dolu yüreği, inancıyla yokluk ve yoksulluk içerisinde başlatılan Kurtuluş Savaşı büyük bir zaferle sonuçlanmış, büyük zafer sonucu milletimizin iradesine dayalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk'ün göstermiş olduğu hedefte ilerleyen Türkiye, büyük bir istikrar, azim ve güven içerisinde dünyada söz sahibi devletler arasında yerini almıştır. Bizler de iş dünyası olarak üreten Türkiye için daha çok çalışacağız."

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Ticaret, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak         
11:06
Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak         
10:55
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor         
10:49
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar         
09:59
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydeden işçi tazminatsız kovuldu Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydeden işçi tazminatsız kovuldu         
09:42
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var         
09:30
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 11:51:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei