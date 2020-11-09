"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, cumhuriyetin kurucusu ve milli mücadelenin önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 82. yılında rahmet, şükran ve saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Mesajında, "Fikir ve eylem insanı olarak insanlık tarihinin unutulmazları arasındaki yerini alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaşlardaki başarıları ile iyi bir asker ve büyük bir devlet kurucusu olduğu kadar; görüşlerindeki sağlamlık, gerçekçilik, kararlılık, barış ve insan severlik değerleriyle de milletlerarası bir liderdir." ifadelerine yer veren Yavuz, 10 Kasım'ın Türk Milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, cumhuriyetin erdemlerinin hayatta etkin kılınması gerektiğini hatırlatan bir gün olduğunu savundu.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetimizin 97. yılını gururla ve iftiharla kutlayıp, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız.

1923'te büyük zorluk ve yokluklar içerisinde kurulan devletimiz, bugün; yerli, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle günden güne büyümüş ve dünya coğrafyasındaki tüm mazlumların yegane umudu haline gelmiştir. Aziz milletimiz, şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı, sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir. Bizler, ecdadımıza layık olacak şekilde, kuruluş felsefesine sıkı sıkı sarılarak, Cumhuriyetimizin ideallerini, hedeflerini ve Aziz Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için aynı şevk ve heyecanla çalışma azmi ve gayreti içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum."