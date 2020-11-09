10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, "İlkeleriyle ve yaptıklarıyla bizler için aydınlığa, çağdaşlığa, özgürlüğe açılan bir kapı olan Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borcumuzu, hedeflerinden sapmayarak ve gelecek nesiller için daha çok çalışarak ödeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" diyen Cumhuriyetin kurucusu, Büyük Önder Atatürk'ü vefatının 82'nci yıldönümünde saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

"İlkeleriyle ve yaptıklarıyla, bizler için aydınlığa, çağdaşlığa, özgürlüğe açılan bir kapı olan Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borcumuzu, hedeflerinden sapmayarak ve gelecek nesiller için daha çok çalışarak ödeyeceğiz." değerlendirmesinde bulunan Kartaloğlu, tüm dünyanın bilgisine, hoşgörüsüne, cesaretine saygı duyduğu Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını ve şehitleri bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla andıklarını aktardı.