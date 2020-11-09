"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm hayatını milletine ve ülkesine adadığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin her alanda yücelmesi için çaba gösteren, cephelerde, siyasi alanda ve TBMM çatısı altında geçen yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Büyükakın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük idealinin Türk milletini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak olduğunu hatırlattı.

Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Onun ideali, milli iradenin, millet egemenliğinin her şart altında korunması ve savunulması olmuştur. Dünya üzerindeki mazlum ülkelere ve onları şiddet ve baskıyla yıldırmaya çalışan egemen güçlere baktığımızda bugün cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ü daha iyi anlıyoruz. Bizler de omuzlarımıza yüklenen görevi başarıyla yerine getirme gayretiyle yüce milletimizin hizmetinde, özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, istikrar içinde her alanda güçlenmeye ve büyümeye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecektir. Bu amaçla ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile milleti için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, şükranla ve saygıyla anıyorum."