"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, büyük insanların fikirlerinin, hayallerinin onlardan kalan yegane miras olduğunu belirtti.

Türk milleti ile birlikte büyük bir bağımsızlık savaşına girişerek dünyanın önde gelen emperyalist güçlerine karşı mücadele veren Atatürk'ün en önemli özelliğinin, bağımsızlığa olan tutkusu olduğunu aktaran Ayhan, mesajında şunları kaydetti:

"Onun 'Ya istiklal ya ölüm' sözü, bu tutkunun en önemli göstergesidir. Atatürk'ün vefatından 82 yıl sonra, komşu coğrafyalardaki milletlerin durumunu görüyor; bağımsızlığın ekmek gibi, su gibi aziz olduğunu bir kere daha hep birlikte müşahede ediyoruz. Ankara'dan sonra Milli Mücadele'nin en uzun süre yönetildiği merkez olan Sivas'tan bir kez daha ilan ediyoruz ki minarelerimizden ezanlarımız eksilmesin, gönderimizdeki al bayrağımız inmesin diye, aziz vatanımız için gece gündüz demeden yüzyıl önceki ruhla çalışmaya devam edecek, mazlumun yanında zalimin karşısında olacak, farklı coğrafyalarda olsak da soydaşlarımızla aynı heyecanı paylaşmaya devam edeceğiz.

10 Kasım'lar yas günü değil, O'nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz günler olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Rektör Alim Yıldız'ın mesajı

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yıl dönümünde rahmetle ve şükranla andığını belirtti.

Yıldız, mesajında, "Tüm dünyanın takdirini kazanmış istisna şahsiyetlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal'in 'en büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla daha ileriye taşımak, daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek asli vazifemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

- SESOB Başkanı Beşir Köksal'ın mesajı

SESOB Başkanı Beşir Köksal da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün ülkenin kurtarıcısı ve tarih boyunca insanlığın yetiştirdiği en büyük komutan olduğunu vurgulayan Köksal, mesajında şunları aktardı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla birlikte vatanı uğruna büyük mücadeleler vererek bu ülkeyi Türk milletine armağan etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir komutan olarak milletimizle birlikte istiklal mücadelesini zafere ulaştırmış, barışçı kimliği, insani değerlere önem vermesi ile de dünyanın saygın liderleri arasında yerini almıştır. Atatürk ve kahraman atalarımızın bizlere bırakmış olduğu değerli mirası geleceğe taşımak, büyük bedeller ödenerek kazanılan vatanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük lider, eşiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını aramızdan ayrılışının 82. yılında bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum."