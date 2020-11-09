10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

09.11.2020 13:29
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CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kişiliği, fikirleri, uzak görüşlülüğü ve devrimciliği ile Türk milletinin gönlündeki ulaşılmaz yerinin asla değişmeyeceğini bildirdi.

Atatürk'ün özgürlük ve bağımsızlığın mimarı olduğunu ifade eden Gündoğdu, dünya tarihini değiştiren Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinden hareketle, 10 Kasım tarihini bir matem günü olarak değil, fırsat günü olarak kabul ettiklerini belirtti.

Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"100 yıl sonra bile hala Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir ve devrimlerinin özgürlüğe, çağdaşlığa ve demokrasiye giden yolda bir pusula olduğunu tüm dünya kabul ediyor. İşte, bu yüksek öngörü, ulusumuzun yazgısını ve tarihi değiştiren bir öngörüdür.

Bizler Ulu Önderimizi anma gününde, O'nun ilke ve devrimleri ışığında aklın ve bilimin yolunda laik Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollamaya devam edeceğimizi ve bu yolda her ne bedel ödenecekse buna hazır olduğumuzu milletimize söz veriyoruz."

KTSO Başkanı Altıntel

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Turhan Altıntel, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmet ve saygıyla anıldığını belirtti.

Altıntel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'ün, bağımsızlık mücadelesinde milli birlik ve beraberliği sağlayarak cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan olduğunu bildirdi.

Atatürk'ün Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan, Türk milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan bir lider olduğunu ifade eden Altıntel, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihinin gördüğü en şanlı zaferlerden birini kazanarak, parçalanmış bir ülkeden yeni bir millet oluşturan, Vatan ve bağımsızlık aşkını tüm dünyaya ilan eden bir devlet adamıdır.

Reformları ve yaptıklarıyla sadece milletinin kaderini değil dünyadaki dengeleri de değiştirmiştir. Atatürk, ileri görüşlülüğü, barışçı kimliği, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki görüşüyle dünyanın saygısını kazanmıştır. O'nun bıraktığı mirası geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyet'in temel değerlerini korumak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için azim ve kararlılıkla çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz."

Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, Gündoğdu, 10 Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika


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