10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışkan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Atatürk'ün fikir ve eylemleriyle Türkiye'yi aydınlatan ve vatan müdafaasını her şeyin üzerinde tutan, kendini milletine adamış bir devlet adamı ve komutan olduğunun altını çizen Çalışkan, şöyle devam etti:

"Türkiyemiz tüm zorlu şartlara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkarak ülkemize gerçekleştirilen saldırıları azim ve kararlılıkla engellemiştir. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de her alanda üstün başarılar göstererek, Atatürk'ün muasır medeniyetler hedefine ulaşma ideallerini gerçekleştirmektedir. Gazi Mustafa Kemal'in 'En büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir' dediği ülkemiz bugün dünya tarafından sözü dinlenen, uluslararası platformlarda aktif rol üstlenen yüksek bir itibara sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin tüm onurlu kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz vatanımızda şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanmasını temenni ediyorum."