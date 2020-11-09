10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Acar, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği bu kutlu vatan topraklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da öncülüğünde Türkiye'nin ve milletimin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için tüm gayretleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Acar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ve kadınlarımız da aynı şekilde tıpkı Gazi Paşa'nın ışığında geleceğimizi inşa etmek gayretiyle aşkla vatanlarına sarılıyorlar.

Ecdadımızın köklü tarihine bir yükseliş ivmesi kazandıran, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82. sene-i devriyesinde saygı, sevgi ve rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle, vatanımız uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi de saygı ve hürmetlerimle yad ediyorum."