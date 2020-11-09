10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Dünya Savaşından yenik çıkmış, topraklarının büyük bölümü işgal edilmiş, ekonomik olarak tükenme noktasına gelmiş bir ülkeyi, Samsun'dan İstiklal mücadelesini başlatarak ileri görüşlülüğü, askeri dehası ve vatanseverliğiyle yeniden ayağa kaldırdığını belirtti.

Türk Milleti, Atatürk'ün önderliğinde yediden yetmişe canı pahasına kurtuluş mücadelesini vermiş bağımsız, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu aktaran Yıldırım şunları kaydetti:

"Bugün, bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca pek çok zorlukla karşılaşmış ancak inancını ve mücadele azmini yitirmemiştir. Dünyanın gittiği istikameti iyi okumuş, dünya gerçeklerini iyi anlamış, milletin bir kısmının yeisse kapıldığı anda millete umut olmuş, zilleti ve esareti kabul etmeyerek tam bağımsızlık için mücadele vermiştir. Atatürk'ün öngörüleri ve verdiği mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesini sağlamıştır."