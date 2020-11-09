10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82. ölüm yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıldığını belirtti.

Atatürk'ün önderliğinde tarihin gördüğü en şanlı zaferlerden birini kazanarak istiklalini ve hürriyetini koruyarak akabinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu hatırlatan Canalp, Türk milletinin bayrak, vatan ve hürriyet aşkını tüm dünyaya göstermiş kahraman bir millet olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün gösterdiği hedeflere çıkmak için kararlılıkla çalışılması gerektiğini belirten Canalp, şunları kaydetti:

"10 Kasım milletimiz için büyük Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, sahip olduğu milli ve manevi değerlere sahip çıkarak, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma hedeflerimizi gerçekleştirme konusunda da kararlılığını gösterme günüdür.

Milletimiz, Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, demokrasinin değerlerini her şartta korumak, düşüncesini özümsemek ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için çaba gösterecek, Cumhuriyetimizi yeni eserlerle yücelterek sonsuza kadar yaşatacaktır. Bu durum tarihten gelen sorumluluğumuz ve gelecek nesillere karşı en büyük ödevimizdir."

Vali Canalp, Atatürk'ü anarken Türk milletine düşen görevin uğruna büyük bedeller ödenerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlık yarınlara ve gelecek nesillere taşımak olduğunu vurguladı.

Atatürk'e ve aziz hatırasına saygının gereği olarak, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere karşı tek yürek olunması gerektiğine dikkat çeken Canalp, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve manevi değerlerimiz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.