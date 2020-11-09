10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında Türk milletinin, Atatürk'ün önderliğinde dünya tarihinde aslına az rastlanır bir mücadeleyle bağımsızlığını kazandığını belirtti.

Atatürk'ün, iradesi, cesareti, azmi, kararlılığı ve geleceği aydınlatan fikirleri ile dünyanın takdirine mazhar olmuş dahi bir lider olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği evrensel değerlerin yol göstericiliğinde, yarınların daha da güçlü Türkiye'sini birlik ve beraberlik içerisinde inşa etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm şehit ve gazilerini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz."