10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın komutanı, demokratik sistemin kurucusu, 20. yüzyıla imzasını atmış lider Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 82. yıldönümünde rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Günay, şunları kaydetti:

"Bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize her daim sahip çıkacağımıza, demokrasimimizi koruyacağımıza, milletimizin refahını arttırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Attığımız her adım, yaptığımız her icraat Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak hedefi doğrultusunda kat edilmiş yoldur. Ortaya koymuş olduğu vizyon bugün hala ülkemizin ulusal hedeflerinde önemli bir yol göstericidir.

Hayatının önemli bir bölümünü cephelerde geçirmiş, yıllar süren savaş sonrasında yeni bir devlet ve ulus inşa etmiş, vizyonu ve icraatlarıyla tüm dünyaya örnek olmuş Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle yad ediyoruz."