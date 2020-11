10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yılında bir kez daha rahmet, hasret ve minnetle andıklarını belirtti.

Gaytancıoğlu, yayımladığı mesajında, Türk milleti var oldukça Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unutulmayacağını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen ayrılışından bu yana geçen 82 yılın sadece O'nun başardıklarının büyüklüğünü daha iyi anlaşılmasına neden olduğunu ifade eden Milletvekili Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Zaman içinde küllenmek bir yana daha da güçlenen düşünceleri ve devrimleriyle geleceğimizi aydınlatan en önemli ışıktır.

'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir' diyen Gazi Mustafa Kemal'in dehasını, ulusu için yol göstericiliğini hepimiz biliyoruz.

Dün Anafartalar'da vatanı için ölmeye hazır olanların metanetini, Sakarya'da kanının son damlasına kadar vuruşmaya ant içmiş askerin kararlılığını, Büyük Taarruz'da vatanından son düşman askerini kovmak isteyenlerin hızını, Cumhuriyet'in ilanındaki coşkuyu, her devrimle aydınlanan halkı, her fabrikanın açılışında daha da büyüyen Türkiye'yi, demir ağlarla örülen bir ülkeyi ve on yılda yaratılan 15 milyon gence eklenen milyonları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığından ayıramayız.

Bunun için her geçen gün O'nu daha iyi anlıyor daha çok bağlanıyoruz.

Aramızdan ayrılışının 82. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sözümüz, düşünce ve devrimleri ile en büyük eseri Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmaktır. "

-Edirne Belediye Başkanı Gürkan

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yılında bir kez daha özlem, gurur, minnet ve saygı ile andıklarını belirtti.

Gürkan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük kurtarıcı, büyük devlet adamı, eşsiz deha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedişimizin 82. yılındayız. Hiç kuşkusuz ki tarihte, ölümleriyle yüreklerde ölümsüzleşen çok az insan yetişmiştir. Bu büyük insanlardan biri de Ulu Önderimiz Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal sadece Türk milletine değil, azmi, zekası, kararlılığı, vatan ve millet sevgisi ile tüm dünya ülkelerine de örnek olmuştur.

Onun büyük şahsiyeti, erişilmez dehalara mahsus devlet adamlığı, askeri kabiliyeti ile adını insanlık tarihine bir daha silinmemek üzere altın harflerle yazdırmıştır. 'Ya istiklal, ya ölüm!' diyerek bir milleti ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyet'i gibi güçlü ve sağlam bir eser ortaya koymuştur. Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu bu cumhuriyeti, gerçekleştirdiği birçok devrim ile de güçlendirmiştir."

Her 10 Kasım'ın yüreklerde bir sızı, boğazlarda bir düğüm ama aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e olan özlemin, bağlılığın gösterdiği gün olduğunu belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden geçen 82 yıla rağmen dalgalanan şanlı bayrağımızın gölgesinde hep bir ağızdan bağımsızlık destanımız olan İstiklal Marşı'mızı büyük bir gururla seslendirebiliyorsak, dilimizi konuşabiliyor, ezanlar okunabiliyorsa bunu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize borçluyuz.

Türk Millet olarak birlik ve beraberliğimizden hiç vazgeçmeyecek, her şart ve koşulda kenetlenmeyi bilecek, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar payidar kılacağız.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanı, ebedi Başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını ve o günden bu güne bu toprakların bize vatan olması için gözünü kırpmadan canını veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

-AK Parti İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve saygın bir lider olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"O'nun en büyük özelliği de milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, var gücümüzle çalışarak ilerlemeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır.

Bugün, ülke ve millet olarak Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda daima ileriye bakıyor, tarihimizden, medeniyetimizden ve yüce milletimizden aldığımız güçle gelişerek, yenilenerek, yılmadan, yorulmadan, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, Şehitlerimizi, Gazilerimizi bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."

-CHP İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm yaşamını Türk milletinin bağımsızlığına adadığını belirtti.

Türk milletinin aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda ilerleme görevini 10 Kasım 1938 tarihinde Atatürk'ten devraldığını aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Büyük Önder'in aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, cumhuriyetimizin değerlerini, korumak, kollamak, gözetmek ve yeni nesillere aktararak yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğu olacaktır.

Türk milleti, Atatürk'ü her zaman gönlünde yaşatacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında rahmetle ve minnetle anıyorum."

MHP İl Başkan Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün saygı ve rahmetle anıldığını belirtti.

Atatürk'ün Türk milletine rehber ve ışık olmaya devam edeceğini vurgulayan Tercan, "Cumhuriyetimizin ve ülkemizin kurucusu vatanımızı işgal eden, devletimizi yıkan küresel güçlere karşı milletimizle birlikte milli mücadeleyi başlatan ve başaran bağımsızlık ve özgürlüğe, medeniyet ve refaha giden yolda Mustafa Kemal Atatürk'ün hakka yürüyüşünün 82. yılında onu ve silah arkadaşlarını hasretle, özlemle rahmetle ve şükranla anıyoruz. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, manevi hatırasını saygıyla yad ediyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar." ifadelerini kullandı.

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Öztürk

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Özay Öztürk, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yılında saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Öztürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne birçok önemli başarıyı sığdırdığını, en zor zamanında Türk milletine umut ışığı olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini ateşleyerek esaret altına alınmak ve hatta tarihten silinmek istenen Türk halkına özgür ve bağımsız yaşama inancı kazandırdığını anımsatan Öztürk, "Dünyadaki tüm mazlum uluslara ilham kaynağı olmuş, gerçekleştirdiği devrimler tüm dünyada hayranlık uyandırmıştır. Ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızla, aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyetimizi kuran bütün kahramanlarımızı, rahmet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.- Gazeteci dernekleri

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir yayımladığı mesajında, Atatürk'ün özlem ve minnetle anıldığını belirtti.

Trakya Gazeteciler Derneği Başkan Vekili Emre Sedef de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82. Yılında minnet, şükran ve özlemle andıklarını ifade etti.

Sedef yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık ve Cumhuriyetimizi kazandırarak Türk ulusunun yaşam biçimini çağdaş medeniyet seviyesine getiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e her 10 Kasım'da artan bir özlem duyuyoruz.

O'nu daha iyi anlamak ve emaneti Cumhuriyet'e sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm varlığımızla inandığımız ilkeleri ve devrimleri ışığında yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bitmeyen özlem, minnet, bağlılık ve saygıyla anıyoruz."