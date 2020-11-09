10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Malatya'da kent protokolü 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mesajında, milli mücadele günlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde bu toprakları vatan yapan milletin, bugün de Atatürk'ün bıraktığı çağdaş ve bağımsız Türkiye'yi, bölgesinin gelişmiş ülkeler arasında yerini alması için aralıksız çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Gürkan, "Bizler de Atatürk'ün miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyetini, hedefi olan muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına daha fazla çalışıp, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları ile vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 82. yılında saygı ve minnetle yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Atatürk, milletinden aldığı güç ve destekle Türkiye'yi ileri ülkeler seviyesine çıkarma amacına adamış, dönemin sınırlı imkanlarıyla büyük işler başarmıştır. Bugün, ülke ve millet olarak Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda daima ileriye bakıyor, tarihimizden, medeniyetimizden ve yüce milletimizden aldığımız güçle; gelişerek, yenilerek yılmadan, yorulmadan hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk'e ve bizlere cennet vatanı miras bırakan atalarımıza karşı en büyük sorumluluğumuz budur."

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da Atatürk'ün işgalci ve sömürgeci batılı devletlere karşı verdiği istiklal mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda referans olarak aldığı tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ideali bugünde aynı inanç, azim ve kararlılıkla korunacak ve her şartta sahiplenileceğini aktararak, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensupları ve öğrencileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin huzur, barış ve güven içinde geleceğe taşınması için üzerine düşün her türlü bilimsel ve akademik sorumlulukları yılmadan, yorulmadan yerine getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise "Atatürk'ün bize miras bıraktığı

Türkiye Cumhuriyeti'ni hedefi olan muasır medeniyetler seviyesine

çıkarmak adına daha fazla çalışıp, daha fazla üretmeye devam

edeceğiz." ifadesini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan da Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem, saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık savaşımızın ardından en büyük mücadelemiz, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerinedir. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için yorulmaksızın gayret etmek, çalışmak ve üretmekle sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyeti, ilke ve hedefleri doğrultusunda güçlü kılmak ve Türkiye'yi daha ileri seviyelere ulaştırmak için çabamız devam edecektir. İş dünyası olarak, Atatürk'ün ülkesinin girişimcisine olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız, daha fazla istihdam ve yatırım için çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise Atatürk'ün herkesin kalbinde şükran ve minnetle yaşadığını aktararak, "Onun ülkemiz için çizdiği uygarlık yolu ve Cumhuriyet gibi büyük ve anlamlı emaneti her zaman yaşayacaktır.

Askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılması gerektiğini ifade ederek müthiş bir kalkınma seferberliği başlatan Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ne muasır medeniyet hedefini koymuştur. Bizler de iş dünyası olarak, ülkemizi onun bizlere bıraktığı hedeflere ulaştırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ise ülkenin kurtuluşu için yaptığı mücadeleyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün bu mücadelesiyle Türk'ün gücünü bir kez daha dünyaya gösterdiğini anlatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ileriyi görme yeteneği, askeri dehası, olağanüstü devlet adamlığı ve kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine yükselttiği nokta ile büyük bir lider olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştır.

Atatürk, yapmış olduğu işler ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk milletinin kalbinde büyük bir lider ve devlet adamı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada ise Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıldığı belirtilerek, "Aramızdan ayrılışının üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen hala Büyük Önder Atatürk, her geçen yıl aranan lider olduğu her 10 Kasımlarda görülmektedir. Saat 09.05'de yapılan saygı duruşuyla ayağa kalkılarak anılan bir başka lider de yoktur. Kurtuluş Savaşında vermiş olduğu mücadele tüm dünya da takdir edilirken, kurduğu Türkiye Cumhuriyet'i de oluşturduğu ilkeleriyle, 82 yıl geçse de en önemli değer olduğunu göstermiştir." ifadesi kullanıldı.