10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler mesaj yayımladı.

Kurt, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, özlem, saygı ve minnetle andığını kaydetti.

Atatürk'ün en büyük eserinin sonsuza kadar var olacak Türkiye Cumhuriyeti olduğunun altını çizen Kurt, şunları belirtti:

"O'nun bize emanet ettiği Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır. Atatürk, bugün yaşadığımız tüm olumsuzlukları geçmişte keşfetmiş ve altını çizmiştir. 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, O'nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizler için kurduğu Cumhuriyet'e, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla selamlıyor ve emanetlerinin sonsuza kadar bekçisi olacağımıza söz veriyorum."

Şenocak: "Büyük Önder'i layıkıyla anlamamızı diliyorum"

ESOGÜ Rektörü Şenocak, Atatürk'ün Cumhuriyetin kurucusu, büyük önder, askeri deha ve büyük komutan olduğunu bildirdi.

Herkesin Mustafa Kemal Atatürk'ü önemli vasıflarıyla tanıdığını ve bildiğini belirten Şenocak, şöyle devam etti:

"Ezber ederiz hayatını. Zaferlerini, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarını tarih sayfaları altın harflerle yazar. Ne var ki onu gerçek bir lider yapan, onu Atatürk yapan şeyi anlamak yalnızca bunları bilmekle mümkün değildir. Aksine, Mustafa Kemal'i anlama gayretimizdeki en büyük gafletimiz onu başarılı bir askere ve siyasetçiye indirgemek olmuştur.

Onu anlamak ancak onun düşünce dünyasını, aydın kimliğini, entelektüel birikimini anlamakla; azmini, iradesini, geleceğe dair hiç bitmeyen umudunu görmekle mümkündür. Onun ülküsüne yetişebilmek için bu yolda ellerimizin nasır tutması, kalemlerimizin yazmaktan teker teker tükenmesi, denedikçe yenisini denememiz gerekir. Yeri geldiğinde vazgeçmemizi isteyenlere karşı mücadele etmemiz gerekir. Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyor, hocasından öğrencisine, yaşlısından gencine milletçe bu yola layık yolcular olmamızı, Büyük Önder'i layıkıyla anlamamızı diliyorum."

Güler: "Atatürk, milletimizin istikbalinin değişmesine önderlik etti"

ETO Başkanı Güler, 82 yıl önce ebediyete intikal eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin üzüntüsünü bugün bile yürekten hissettiğini bildirdi.

Güler, şunları kaydetti:

"Atatürk, yalnızca ulusal bağımsızlık savaşımıza komutanlık etmekle kalmamış, aynı zamanda milletimizin istikbalinin de değişmesine önderlik etmiştir.

Cumhuriyetimizin kurulmasına öncülük yapan, Türkiye'yi çağdaş ve büyük ülkeler arasına taşımak için reformlar gerçekleştiren Atatürk, yalnızca milletimizin değil tüm dünyanın gönlünde taht kurmuştur.

Bizlere düşen görev O'nu anlamak, mirasına sahip çıkmak, Türkiye'yi her alanda daha yükseğe taşımak için çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlanışının 82'nci yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."