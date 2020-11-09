10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükerşen, mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 82'nci yılında minnetle, şükranla ve saygıyla andığını kaydetti.

Atatürk'ün dünyaya yüzyılda bir gelen bir liderin azmi, kararlılığı ve dirayeti olduğunu belirten Büyükerşen, şunları bildirdi:

"Yaşamı boyunca yenilmeyi veya geri çekilmeyi, vazgeçmeyi asla düşünmedi.

Osmanlı İmparatorluğunun küllerinden yeni bir ulus, yeni bir devlet yaratma idealinden asla vazgeçmedi ve başardı.

Bugün bizler, çeşitli sorunlarla boğuşuyor olsak da, bağımsız bir ülkenin yurttaşlarıysak, ki öyleyiz, O'nun sayesindedir.

Bunu asla unutmamalıyız.

Siz gençlere şunun için hatırlatmak istedim. O'nun fikirlerini, duygularını ve düşüncelerini öğrenin.

Çünkü öğrenmek, anlamanın en önemli adımıdır.

Atatürk'ün fikirlerini, duygularını ve düşüncelerini anlıyor ve hissediyorsanız eğer, bu güzel ülkenin geleceği emin ellerde demektir.

Şunu da unutmayınız ki O, Cumhuriyet'i sizlere emanet etti.

Benim hayatımdaki en büyük borcum, Atatürk'e ve bu ülkeyi kuranlaradır.

Hayatım boyunca hep bu borcu ödemeye çalıştım, hala da ödemeye çalışıyorum.

Bu borç, asla ve asla bitmeyecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum."