10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk mesajında hayatını milletinin var olmasına adayan ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile aydınlık bir gelecek bırakan Atatürk'ün, tarihin yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olduğunu bildirdi.

"Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki milleti aydınlık günlere kavuşturmuştur. Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığı armağan eden, kısa yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Kurtuluş Savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır." ifadelerini kullanan Öztürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.