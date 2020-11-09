10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Baruş, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82'nci vefat yıl dönümünde milletçe bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 20'nci yüzyılın başlarında milletin karşı karşıya kaldığı zor günlerde Trablusgarp'ta, Çanakkale Savaşları'nda, Kafkas Cephesinde, Suriye- Filistin Cephesinde gösterdiği eşsiz dirayet ve mücadele azmiyle milletin umudunu ayakta tuttuğunu aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dünyanın egemen sömürgeci güçleri tarafından dört bir tarafından işgale kalkışıldığı karanlık günlerde, 19 Mayıs 1919'da çıktığı Samsun'dan sonra gittiği Amasya'da yayınladığı bildiride 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' ifadesiyle kurtuluşun esasının milletin iradesi olduğunu vurgulamıştır.

O 'Egemenlik Kayıtsız ve Şartsız Milletindir' derken, en büyük eseri olan Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ederken Necip Türk milletinin azmine, cesaretine, inancına ve kararlılığına olan sonsuz güvenini ifade etmiştir. Kurtuluş Savaşımız sırasında gösterdiği üstün askeri önderlik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki siyasi liderlik vasfıyla dünya tarihine damga vuran ender şahsiyetlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin kalbinde ve hafızasında ebediyen müstesna bir yer edinmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bin bir mihnet içerisinde kazandığı zaferler neticesinde kurduğu ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini ilelebet bağımsız olarak yaşatmak ve yüceltmek için azimle yılmadan mücadele etmek, Atatürk'e ve aziz vatan uğrunda canlarını seve seve feda eden şehitlerimize karşı vazgeçilmez borcumuzdur.

O büyük liderin fikir ve eserlerinden aldığımız ilham, ülkemizi muasır medeniyetler düzeyine ulaştırma hedefi uğrundaki mücadelemizde bizlere daimi rehber olmaya devam edecektir."