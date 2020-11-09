10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Esen, mesajında, dünyada "Başöğretmen" sıfatı ile anılan tek liderin Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olduğunu hatırlattı.

Atatürk'ün dünya liderlerinin örnek aldığı bir kişi olduğunu belirten Esen, mesajında şunları kaydetti:

"İleri görüşlülüğü, askeri dehası ve üstün stratejik zekası ile enkaz halindeki bir milleti özgür bir millete çevirerek yaşam standartlarını kısa sürede yücelten ve yükselten bir devlet mimarıdır Atatürk. Şahsiyeti ve yetenekleri ile örnektir. Çağının ötesinde olabilmeyi başarmış, dost ve düşmanını kendisine hayran bırakmış olağanüstü bir insandır. En büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin kültür olduğunu söylemiş ve güzel sanatlardaki başarının devrimlerdeki başarıyı getireceğini vurgulamıştır. Hem kalemi hem de hayatı, devrimciliğin en somut örneğidir. Saymak ile bitmeyecek birçok güzel unsuru, Türklüğünün asil kanlarında toplayan bir liderdir."