10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atay, mesajında, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde, saygı, rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tarihin tanıklık ettiği üstün kabiliyetleri ve eşsiz liderliğiyle milletin içinde bulunduğu karanlıkları aydınlığa çevirdiğini vurgulayan Atay, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna liderlik etmiştir. " ifadeleri kullandı.

Atay, şunları kaydetti:

"Atatürk, milletimizin özündeki bağımsızlık ateşini yeniden yaktı. Yüreklerdeki vatan, bayrak ve millet sevgisini tazeleyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna öncülük etti. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimize milletimizi yeniden inandırdı. 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyerek yolumuzu ve yönümüzü çizdi. Atatürk'ün ve aziz ecdadımızın emaneti olan cumhuriyeti, demokrasiyi, milli iradeyi, millet egemenliğini canla başla korumalıyız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.Ruhları şad olsun."