10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi mesajında, Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş Mücadelesi'nin zaferle sonuçlandığını vurguladı.

Gazi Meclisin ilk başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygıyla andığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün önderliğinde aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekun bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış, Türk Milleti milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak, bayrağımızın inmesine, ezanlarımızın susmasına izin vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Vatan toprağı için yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi hatırdan çıkarmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti devleti, dünden daha güçlü ve müreffeh yarınlara sağlam ve kararlı adımlarla yürüyecektir. Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, devletimizin kuruluşunda emeği olan devlet ve siyaset adamlarını, vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum."