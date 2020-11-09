10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde, saygı, rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Vali Erin, mesajına şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri, tüm imkansızlıklara rağmen milletin birlik ve beraberliği, sarsılmaz inancı ve güçlü iradesiyle inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devletidir.

Toprağının her karışı işgale uğramış, tüm umutları tükenmiş, savaşlardan yorgun ve bitkin düşmüş bir milletin, hürriyet ve bağımsızlık ateşini tutuşturmayı başaran bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan 82 yıl önce aramızdan ayrılmış olsa da, onun çağlar ötesini gören ferasetiyle inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, ölümsüz bir abide olarak yaşamaktadır.

Büyük Önder Atatürk'ün, gelecek nesiller için tahayyül ettiği çağdaş, modern ve her alanda kalkınmış öncü bir devlet olma yolundaki mücadelemiz, onun fikirleri ve yaktığı ışıkla devam edecektir.

Ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum."