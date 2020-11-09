10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu, mesajında, Atatürk'ün Türk milletine Cumhuriyet gibi büyük bir eser bıraktığını belirtti.

Atatürk'ü ahirete irtihal edişinin 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ettiğini ifade eden Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal Harbimizi zaferle sonuçlandırıp 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, adını tarihe yazdırmıştır. Milletçe bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."