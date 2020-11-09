10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, yaptığı yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün çok yönlü kişiliği, siyasi ve askeri dehası, benliğinde barındırdığı tarifsiz vatan ve millet sevgisiyle tarihin adını altın harflerle not düştüğü şahsiyetlerden biri olduğunu kaydetti.

Mesajında Elban, şunları belirtti:

"Gazi Mustafa Kemal, her türlü imkansızlığa rağmen bir milletin verdiği eşsiz istiklal mücadelesinin başkomutanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsiyetini genç dimağlara nakşetmeli, bundan yüz yıl önce ecdadımızın bu coğrafyada yaşadıklarını iyi tahlil etmeli, dünden geleceğe tuttuğumuz projeksiyonla, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolumuzu aydınlatmalıyız. Atatürk'ün en büyük eserim diyerek işaret ettiği Cumhuriyetimizi, karakteri bağımsızlık olan milletimizin her bir ferdiyle nice yüz yıllara, nice bin yıllara taşıma azmi ve kararlılığını göstermeli, kutlu medeniyet yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürmeliyiz."