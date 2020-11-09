10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Urhal, mesajında, Milli Mücadelenin önderi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Millete Kurtuluş Savaşı'nda liderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bir milleti yeniden ayağa kaldırarak zafere olan inancını milletine aşıladığını aktaran Urhal, "Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, verdiği şanlı mücadele ile bağımsızlığını muhafaza etme, milli birlik ve beraberliğini güçlendirme, devletini sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesileyle aramızdan ayrılışının yıl dönümü olan bugünde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sevgi, saygı ve milletle bir kez daha anıyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.