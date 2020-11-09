10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, bağımsızlık mücadelesinin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 82. yılında minnet ve şükranla andığını belirtti.

Ülke topraklarının şehitlerin kanlarıyla, milletin inanç ve hürriyet sevdası, anaların dualarıyla vatan olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin bağımsızlığının kılavuzu olmuş ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile dünya tarihine damga vuran bir lider olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.

Toplumun her kesimini kucaklayan, adını dünya tarihine yazdıran büyük bir lider Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde onu bir kez daha saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum."

- Tekirdağ TSO Başkanı Günay'ın mesajı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, Atatürk'ün dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuş, milletin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş ölümsüz bir lider olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önder Atatürk Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, Cumhuriyet ile de Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır.

Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu bu değerli mirası geleceğe taşıyabilmek için uğrunda büyük bedeller ödenen yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmalıyız ve laik Cumhuriyetimizi yaşatmanın ve yüceltmenin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu asla unutmamalıyız."