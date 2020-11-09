10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği şanlı mücadele ile bağımsızlığını kazanıp milli birlik ve beraberliğini sağladığını, devleti sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Türk milletini yok etmeye dönük düşmanca çabaların, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz milletin destanlar yazan kahramanca mücadelesi sonucunda kazanılan bağımsızlık savaşıyla son bulduğunu kaydeden Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşı sonrası kurduğu ve bizlere emanet ettiği, 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi daha güçlü, demokratik ve kalkınmış hale getirmek, O'nun kendi deyimiyle 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine' çıkarmakla mümkün olacaktır. Bugün de ülkemiz O'nun işaret ettiği yolda önemli mesafeler almış ve almaya da devam edecektir. 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' diyerek millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmak bizlerin en önemli görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."