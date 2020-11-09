10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Balcı, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz Türk milletinin bağrından çıkmış, milleti için, milleti ile birlikte başlattığı bağımsızlık mücadelesinde, cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan, Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ve Türk milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan bir lider olduğunu ifade eden Balcı, mesajında şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk, vatanına ve milletine çok yüce duygularla bağlı, vatan müdafaasını her şeyin üzerinde tutan, maddi ve manevi tüm varlığını çok sevdiği milletine adamış bir devlet adamı ve komutandır. Onun en büyük emeli Türk milletinin medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmesi idi. Bugün bizlere düşen görev, geleceğe güvenle bakabilmek için milletçe birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışmak ve geçmişimizden güç alarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine ulaşmaktır. Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyetimizi, ilelebet korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir."