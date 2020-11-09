10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Masatlı, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82. yıl dönümünde, saygı, rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Masatlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatının son anına kadar ülkemizin ve milletimizin her alanda gelişmesi için çaba gösteren Atatürk, düşünceleri, başarıları, eserleri, ilke ve inkılapları, dünya siyasetindeki barışçıl tutumu ve düşüncelerindeki evrensel boyut ile dünyanın en saygın devlet adamlarından birisi haline gelmiştir.

Atatürk'ün genç nesillere emanet ettiği Cumhuriyetimiz, bugün kuruluş idealine uygun olarak dünyanın en güçlü devletleri arasına girme yolunda hızla ilerlemektedir. "