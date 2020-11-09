10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çizmelioğlu, mesajında, Türk milletinin Anadolu'da yeniden doğuşuna önderlik yaparak bağımsızlık destanı yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla andığını kaydetti.

Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin de ilerisine taşıma gayesiyle çalıştıklarını ifade eden Çizmelioğlu, şunları bildirdi:

"O, ülkemizin ve necip milletimizin her zaman hak ettiği değeri görmesi için son nefesine dek çalışmış, canı pahasına yarınlarımız için mücadele etmiştir. Sadece milletimize değil, başka milletlerce de rol model kabul edilmiş ve adı tarihe altın harflerle kazınmıştır. Bugün hepimize düşen ortak görev yine yıllar önce Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 'Ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak' olmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bu yolda her geçen gün gelişen ve büyüyen ülkemiz ile Cumhuriyetimizi dünya döndükçe baki kılmak için gayret etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla cennet vatanımızın uğruna canını feda etmiş tüm şehit ve gazilerimizi yad ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz."